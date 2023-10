Furto al centro sportivo comunale di via Gaetana Agnesi a Desio: danni al cancello della struttura e al poligono inclusivo «Air shooting». L’incursione dei ladri è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana, tra le 00.30 e l’1.

Intrusione notturna al centro sportivo comunale: rubate tre carabine, danni per migliaia di euro

I responsabili si sono introdotti nel centro sportivo cittadino sfondando il cancello che si affaccia su via Parini presumibilmente con un camion o con un’autovettura e si sono diretti verso il poligono inclusivo dove, forzando la parete laterale sinistra, hanno rubato tre carabine di cui una di alto livello agonistico e una dedicata alla sezione specialist, ovvero alle persone con disabilità.

I danni complessivi all’«Air shooting» ammontano a circa 5-6mila euro, compresa la refurtiva:

«Siamo arrabbiati, soprattutto perché è stata rubata anche la carabina dedicata ai ragazzi disabili che frequentano il nostro poligono e che, a causa dell’accaduto, non potranno utilizzarla», ha affermato Marco Ghezzi, presidente del poligono inclusivo. Questa è la seconda volta che i ladri si introducono nel centro sportivo comunale e prendono di mira l’«Air shooting»: il primo furto infatti si è verificato all’inizio dell’anno, nella notte tra il 31 dicembre 2022 e l’1 gennaio 2023. «Avevamo messo in atto una serie di misure preventive tra cui il rafforzamento delle finestre ma, essendo un’associazione che si basa sul volontariato e non a scopo di lucro, disponiamo di risorse limitate - ha spiegato Ghezzi - In seguito al primo furto avevamo stanziato dei fondi proprio per rendere più sicura la struttura ma, purtroppo, non avevamo ultimato l'impianto definivo dell’antifurto».

Volontari all'opera per riparare i danni

I membri di «Air shooting», non appena sono venuti a conoscenza di quanto accaduto, hanno immediatamente allertato le Forze dell’ordine e sporto denuncia, consegnando loro i filmati delle telecamere di sicurezza che hanno colto sul fatto i responsabili. «Tutti i volontari della nostra associazione si sono da subito resi disponibili e si sono messi all’opera per riparare i danni che la struttura ha riportato», ha poi spiegato Ghezzi. Danneggiato anche il cancello del centro sportivo su via Parini, che è stato già ripristinato. «Appena ho visto i danni riportati al cancello del centro sportivo ho contattato l’Amministrazione comunale che è intervenuta tempestivamente e già nel pomeriggio di giovedì ha provveduto a ripararlo mettendo in sicurezza l’area», ha affermato il gestore del centro sportivo comunale di via Gaetana Agnesi, Oscar Zanchettin.