Invade l'altra corsia e fa uno scontro frontale

Ha improvvisamente invaso la corsia opposta nel momento in cui stava sopraggiungendo un altro veicolo: il frontale è stato inevitabile e violentissimo

Il frontale a Carate

L'allarme è scattato nella notte tra il 24 e il 25 dicembre a Carate Brianza, intorno a mezzanotte e mezza. Mentre percorreva via Giotto una Mini Cooper condotta da un 48enne originario di Mariano Comense, ma residente a Giussano, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia del senso opposto di marcia, scontrandosi frontalmente con una Toyota Auris, che stava provenendo dal senso contrario, condotta da un 59enne caratese e sulla quale viaggiava anche la moglie 54enne.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione carabinieri di Carate Brianza e i sanitari del “118”, giunti sul posto in codice giallo.

Le cure e il trasporto in ospedale

Le condizioni dei feriti non sono risultate fortunatamente gravi. Dopo aver prestato le prime cure direttamente sul posto i due coniugi sono stati caricati in ambulanza e portati, in codice verde, al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio. Il giussanese, invece, è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.

I carabinieri stanno effettuando gli accertamenti volti a verificare lo stato psico-fisico dei conducenti.