Avevano lo zaino in spalla ma invece che andare a scuola hanno deciso di appartarsi nel parcheggio interrato di un supermercato per consumare hashish. Peccato che a tenerli d'occhio c'erano i Carabinieri della Compagnia di Seregno che sono intervenuti e li hanno portati in Caserma per poi riaffidarli ai genitori.

Invece che andare a scuola si appartano per consumare hashish ma li trovano i Carabinieri

Il tutto è avvenuto questa mattina, lunedì 28 novembre, a Carate Brianza. I militari stavano effettuando un servizio di pattugliamento nelle vicinanze di alcuni istituti scolastici quando hanno notato due studenti che, con lo zaino in spalla, camminavano in direzione opposta rispetto alle scuole di zona, verso un supermercato.

Insospettiti, a bordo della gazzella, i carabinieri sono scesi lungo la rampa del parcheggio interrato del supermercato e hanno trovato i due giovani, studenti di un istituto superiore, che si erano appartati in un angolo isolato. Alla vista dei militari i due hanno tentato di liberarsi di due dosi di hashish che avevano con sé, senza riuscirvi.

I ragazzi sono stati quindi portati i caserma e poi riaffidati ai rispettivi genitori. I due, entrambi 17enni e residenti uno a Desio e l’altro a Barzanò, saranno segnalati all’autorità amministrativa.