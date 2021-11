Investe la liquidazione per comprare la droga e diventare spacciatore

Arrestato

Nei guai un giovane di 21 anni nato nelle Filippine e residente a Vimercate.

Terminato il suo impiego ha ricevuto la liquidazione. Ma anziché cercarne un altro ha investito i soldi per acquistare stupefacenti e diventare uno spacciatore. I Carabinieri di Gorgonzola hanno però posto fine a questa attività illegale.

Con la liquidazione compra droga per rivenderla, arrestato dai Carabinieri di Gorgonzola

Come riportano i colleghi di PrimalaMartesana.it giovedì scorso, a seguito di una perquisizione, i militari della Stazione di Gorgonzola hanno arrestato un giovane di 21 anni nato nelle Filippine e residente a Vimercate. A seguito delle perquisizioni effettuate, infatti, i Carabinieri hanno trovato oltre 100 grammi di marijuana suddivisa, un chilo e mezzo di hashish suddiviso a panetti, un bilancino di precisione e la somma di 900 euro circa.

Il 21enne è stato portato al Tribunale di Milano e, dopo il rito per direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Bizzarra la motivazione che ha fornito ai militari: dato che non trovava lavoro e per non continuare a restare disoccupato, si è "reinventato" come spacciatore utilizzando la liquidazione ricevuta in precedenza per comprare la materia prima e poi rivenderla.