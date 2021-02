Investe ragazzino sulle strisce poi si dà alla fuga. La Polizia Locale sta cercando l’automobilista che sabato 13 febbraio ha ferito ad una gamba il giovane limbiatese in via Lombardia

Investe ragazzino sulle strisce poi si dà alla fuga

L’investimento è avvenuto a Limbiate verso le 18,20 di sabato 13 febbraio in via Lombardia, vicino all’intersezione con via Pace. Dalle ricostruzioni degli agenti accorsi sul posto per rilevare il sinistro, la vettura procedeva su via Lombardia, in direzione di via Marconi. In prossimità delle strisce pedonali il conducente ha urtato il ragazzo a una gamba ma anziché fermarsi ha tirato dritto. Alcuni elementi utili all’indagine sono stati forniti da un testimone, cioé il conducente dell’auto che precedeva la vettura fuggita.

Tredicenne accompagnato in ospedale

Soccorso da un’ambulanza, il tredicenne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda e successivamente dimesso con pochi giorni di prognosi. Proseguono le indagini della Polizia Locale per individuare il conducente che ha causato l’incidente e non si è fermato a prestare soccorso.