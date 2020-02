Investe un ciclista e scappa: arrestato

Ha investito un ciclista a Macherio ed è scappato. I carabinieri lo hanno identificato e arrestato. A finire nei guai un 28enne di Biassono.

Scappa dopo l’incidente

L’incidente si è verificato nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 febbraio, in via Lambro a Macherio. Vittima un 59enne di origini cingalesi, regolarmente in Italia. L’uomo è stato travolto in sella alla sua bici da un automobilista che poi è fuggito, senza prestargli soccorso. Soccorso prestato in seguito dall’ambulanza della Croce verde di Lissone che ha trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza per una frattura del bacino.

Arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza si sono messi subito sulle tracce del responsabile. Lo hanno trovato a Biassono. La sua auto, una Smart For Two, con segni compatibili all’investimento, era parcheggiata nei pressi della sua abitazione. Si tratta di un 28enne incensurato. Sottoposto a test alcolemico, è stato inoltre trovato positivo con un valore doppio al massimo consentito dalla legge. Il giovane è stato tratto in arresto. Si trova ora agli arresti domiciliari e dovrà rispondere del reato di lesioni personali stradali gravi, aggravate dallo stato di ebbrezza.

