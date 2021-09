Investe un ciclista e si allontana, caccia all'auto pirata. E' successo poco prima delle 7.30 di oggi, giovedì 16 settembre 2021, in via Giovanni XXIII a Meda.

Investe un ciclista e si allontana

In base a quanto ricostruito, un 56enne residente in città stava percorrendo la strada in direzione via Degli Angeli Custodi quando, all'incirca davanti alle scuole, è stato urtato da un'auto. A seguito dell'impatto il ciclista è finito a terra, ma il conducente del veicolo, anziché fermarsi a prestare soccorso, si è allontanato.

Sul posto Polizia Locale e ambulanza

Sul posto sono prontamente accorsi gli agenti della Polizia Locale, per ricostruire l'accaduto, oltre a un'ambulanza di Avis Meda i cui sanitari hanno prestato le prime cure al ferito per poi trasferirlo all'ospedale di Desio. Le sue condizioni fortunatamente non destano particolare preoccupazione e il codice dell'emergenza da giallo è diventato verde, che indica una minore gravità.

Caccia all'auto pirata

Ora gli agenti della Polizia Locale, al comando di Claudio Del Pero, sono sulle tracce dell'auto pirata. Purtroppo il 56enne non ha saputo fornire indicazioni sul modello e sul colore dell'auto e nemmeno sul conducente (se fosse uomo o donna). L'invito dei vigili è di contattare il comando (0362 342074) qualora qualcuno avesse assistito alla scena o comunque avesse notato qualche dettaglio utile all'identificazione dell'automobilista, il quale rischia una denuncia per omissione di soccorso.