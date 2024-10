Investe un pedone a Meda e fugge, rintracciato e denunciato

Investe un pedone a Meda e si allontana, denunciato per fuga e omissione di soccorso un 66enne di Cesano Maderno.

Investe un pedone a Meda e scappa

Mercoledì 2 ottobre 2024 in via Cadorna il conducente di un veicolo ha investito una persona di 25 anni residente a Meda, mentre attraversava sulle strisce pedonali, e invece di fermarsi a prestare soccorso si è allontanato. Fortunatamente la vittima ha riportato ferite lievi. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Locale, che ha avviato un'attività investigativa tramite sistemi informatici per risalire al responsabile.

Individuato e denunciato un 66enne di Cesano Maderno

Nel giro di pochi minuti dalla segnalazione i vigili sono risaliti al veicolo e hanno identificato il conducente, un 66enne cesanese, a cui è stata ritirata la patente di guida. E' stato inoltre deferito all'autorità giudiziaria per fuga e omissione di soccorso in occasione di sinistro stradale.

Una medese è finita contro la vetrina e si è data alla fuga

Il giorno dopo, giovedì 3 ottobre 2024,una cittadina medese ha perso il controllo del proprio veicolo ed è finita contro una vetrina di alcuni uffici in via Brianza. Anche lei, invece di fermarsi, si è data alla fuga.

L'auto era sospesa dalla circolazione: quasi 2mila euro di multa

Successivamente gli agenti medesi sono riusciti a rintracciare l'auto e la conducente, che si è scoperto essersi allontanata perché circolava con veicolo sospeso dalla circolazione. E' stata sanzionata con una multa di 1998 euro e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.