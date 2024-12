Investe un ragazzino e se ne va: rintracciato il responsabile dopo due settimane

Ci sono volute due settimane, ma il 20enne ritenuto responsabile di un incidente avvenuto a Verano, l'11 dicembre, è stato rintracciato dagli agenti della Polizia locale e ora dovrà rispondere di omissione di soccorso. Nei suoi confronti è scattato subito il ritiro immediato della patente di guida finalizzata alla sospensione.

L'incidente e la fuga

L' 11 dicembre poco prima delle 18 in via Comasina all' altezza della stazione carabinieri è avvenuto l' incidente stradale: il conducente della vettura, un 20enne residente fuori zona, ha investito un 12enne in bici e si è poi allontanato senza prestare soccorso, lasciandolo a terra sanguinante.

Il ragazzino è stato trasportato in codice giallo in ospedale e dopo una notte passata in Pronto soccorso è stato dimesso il giorno dopo con una prognosi di 20 giorni.

Le indagini della Polizia locale

La Polizia locale guidata dal comandante Ciro Scognamiglio si è messa subito all' opera, e dopo aver informato la procura della Repubblica, ha iniziato le indagini, visionando le telecamere di video sorveglianza, effettuando controllo ai varchi, chiedendo supporto alle altre polizia locali. A distanza di giorni è stata individuata la vettura coinvolta anche grazie all' aiuto di testimoni, che erano riusciti a prendere il numero di targa.

Individuato il responsabile

Ed è stata solo questione di tempo: l' effettivo conducente è stato rintracciato dopo una serie di indagini e vari riscontri; il giovane è stato convocato presso il comando di via Nazario Sauro il 24 dicembre. E' stato deferito alla procura di Monza per omissione di soccorso con il relativo ritiro immediato della patente di guida finalizzata alla sospensione.