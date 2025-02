Investe una 55enne a Meda e scappa, rintracciato il pirata

Fuga e omissione di soccorso a Meda nella giornata di lunedì 3 febbraio 2025, rintracciato e denunciato il pirata della strada, residente a Seregno.

Investe una 55enne a Meda

In base a quanto ricostruito, il conducente di un autoveicolo ha investito una 55enne mentre attraversava via Einaudi sulle strisce pedonali. A seguito dell'urto la donna è finita a terra. Invece di fermarsi per sincerarsi delle sue condizioni di salute, l'automobilista si è dato alla fuga. Immediato l'intervento della Polizia Locale e dell'ambulanza del 118. Soccorsa in codice giallo, la donna è stata trasportata in ospedale dove le è stata diagnosticata una lesione ritenuta guaribile in 25 giorni.

Il pirata della strada rintracciato dalla Polizia Locale

In meno di 24 ore gli agenti sono riusciti a identificare l’investitore, un 76enne di Seregno, al quale è stata ritirata la patente di guida per essere poi deferito all’autorità giudiziaria. I vigili hanno inoltre riscontrato una violazione amministrativa collegata al veicolo, pertanto la carta di circolazione è stata ritirata e trasmessa alla motorizzazione.

In meno di due mesi diversi episodi di fuga e omissione di soccorso

In meno di due mesi si sono verificati altri episodi di fuga e omissione di soccorso e in tutti i casi la Polizia Locale con accurate indagini è riuscita a identificare i responsabili.