E' accaduto ieri mattina

Si tratta di un 40enne residente a Desio.

Ha investito con l'auto una giovane di 16 anni poi è scappato senza prestare soccorso. E' stato rintracciato e denunciato il 40enne, di origini nordafricane, che nella mattinata di ieri, domenica 3 aprile, mentre era alla guida dell'auto e stava percorrendo via Carlo Emanuele ha, per cause ancora da chiarire, investito una ragazza, all'altezza dell'intersezione con via Duca degli Abruzzi.

Investe una minorenne con l'auto e scappa: rintracciato e denunciato

Dopo l'incidente l'uomo si è allontanato in auto e non ha prestato soccorso alla giovane, residente a Monza, prontamente assistita dagli operatori del 118 intervenuti subito sul luogo dell'incidente. La ragazza dopo gli accertamenti del caso è stata trasportata all'Ospedale San Gerardo in codice giallo: fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto si sono portati anche i gli agenti della Polizia locale di Monza che hanno da subito avviato le ricerche per risalire all'identità dell'investitore. Ricerche che hanno portato poco dopo ad accertare che il 40enne era residente a Desio. Dagli accertamenti l'uomo è risultato avere regolare patente di giuda e con veicolo regolarmente assicurato. L'uomo è stato portato in comando dove, trattandosi di cittadino straniero è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici del caso al termine del quale è stato denunciato (reati di cui agli articoli 189 comma 6 e 189 comma 7 del Codice della Strada) in stato di libertà.

Per gli accertamenti del caso è stato richiesto il supporto della Polizia locale di Desio che ha prontamente collaborato.