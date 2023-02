Investimento a Busnago: ciclista di 32 anni finisce in ospedale

Attimi di vero terrore questa notte a Busnago, dove un ciclista di 32 anni è stato vittima di un investimento da parte di un'auto. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi, ma fortunatamente sono migliorate nel corso dell'intervento. Si trova ora ricoverato al San Gerardo di Monza.

Investimento a Busnago

L'allarme è scattato intorno alle 23.30 lungo via delle Industrie (vedi mappa). Il giovane si trovava in sella alla sua bicicletta quando, per motivi ancora da accertare, è stato investito da un'auto. L'impatto è stato violentissimo e il 32enne è stato sbalzato dal sellino finendo rovinosamente a terra. Sul posto, in codice rosso, sono intervenute due ambulanze e un'automedica.

Fratture multiple

Fortunatamente le sue condizioni sono migliorate nel corso dell'intervento e il ragazzo, residente a Busnago, è stato trasferito in ospedale in codice giallo. Attualmente si trova ricoverato in codice giallo nel reparto di Ortopedia al San Gerardo di Monza con una prognosi di 30 giorni per via delle fratture riportate nell'incidente.