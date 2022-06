Investimento a Cesano Maderno, gravissimo un 74enne. L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le nove in via Col di Tenda, lungo la tangenzialina sud.

Investimento in via Col di Tenda, paura per un 74enne

Paura per un 74enne investito questa mattina, 9 giugno, poco dopo le nove in via Col di Tenda, quasi al confine con Desio. Giallo inizialmente il codice con cui sono stati attivati i soccorsi del servizio di emergenza. Purtroppo la situazione si è rivelata più grave di quanto sembrasse in un primo momento, una volta che i sanitari hanno raggiunto il punto in cui si è verificato l'investimento. Sul posto si è portata l'ambulanza di Seregno soccorso insieme all'automedica. Gli agenti della Polizia Locale di Cesano Maderno si sono invece occupati dei rilievi di rito e della ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Diversi i traumi riportati

Il pedone, che camminava da Desio verso la Nazionale dei Giovi è stato investito da un'auto che procedeva in direzione opposta, da Cesano verso Desio. In seguito all'urto, a quanto risulta, l'uomo è stato sbalzato alcuni metri fuori dalla carreggiata. Si tratta di un 74enne. Il ferito ha riportato un trauma cranico, un trauma all'arto inferiore con frattura e un trauma all'arto superiore con frattura. Dopo le prime cure sul posto è stato trasferito in codice rosso al San Gerardo di Monza. L'incidente ha rallentato il traffico lungo la tangenzialina sud. Toccherà agli agenti della Polizia Locale accertare eventuali responsabilità.