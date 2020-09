Investimento a Renate: soccorso un 15enne. Intervento di ambulanza e automedica in via Roma.

Un ragazzino di 15 anni è stato soccorso poco dopo le 17 di oggi, mercoledì 23 settembre, a Renate. In base alle prime informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il ragazzino era in sella alla sua bicicletta quando all’incrocio tra via Dante via Roma, per cause ancora in corso d’accertamento, è stato investito da un mezzo.

Subito sono stati allertati i soccorsi che sono giunti sul posto in codice giallo assieme ai Carabinieri della Compagnia di Seregno, impegnati nei primi rilievi del sinistro.

I mezzi di soccorsi si trovano ancora sul posto. Le condizioni del ragazzino sarebbero serie ma non gravissime.

Il traffico in zona risulta abbastanza congestionato.