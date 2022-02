Treni fermi

L'incidente intorno alle 11.50 lungo i binari all'altezza di via Cellini, al confine tra i due comuni.

Circolazione dei treni completamente bloccata tra le stazioni di Desio e quelle di Lissone Muggiò a causa di un investimento avvenuto intorno alle 11.50. Purtroppo per un uomo non c'è stato nulla da fare.

Investimento tra le stazioni di Desio e Lissone: morto un uomo. Circolazione dei treni bloccata

Sul posto, come riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, si trovano al momento i soccorritori della Croce verde lissonese, l'automedica, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Desio. Non è chiara la dinamica dell'incidente ma il corpo dell'uomo, di cui ancora non si conosce l'età, è stato trovato lungo i binari all'altezza di via Cellini, al confine tra Lissone e Desio.

Come comunicato da Trenord in una nota la circolazione è al momento sospesa:

"A causa di un investimento di persona lungo la linea linea e il conseguente intervento delle Autorità competenti per gli opportuni rilievi, la circolazione è interrotta tra le stazioni di DESIO e LISSONE-MUGGIO'. Possibili variazioni di percorso e cancellazioni"