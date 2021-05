Investita da un’auto mentre attraversa la strada

A Seregno una donna investita mentre attraversa la strada per andare al parco 2 Giugno. L’incidente pochi minuti fa in via Wagner, in zona Ceredo: ferita una seregnese travolta da una Volkswagen Golf, diretta verso Santa Valeria. Sul posto i mezzi del 118 e la Polizia locale.

Investita da un’auto alla Porada

Pochi minuti dopo le 9 di oggi, giovedì 20 maggio, incidente all’altezza del civico 170 in via Wagner, al Ceredo. Una Volkswagen Golf in marcia dal Ceredo verso Santa Valeria ha investito una seregnese di 59 anni che attraversava la strada per dirigersi al parco 2 Giugno alla Porada. La donna è finita sul cofano motore della vettura e ha sfondato il parabrezza per poi ricadere sulla sede stradale, nei pressi della linea di mezzeria, a diversi metri di distanza dalle strisce pedonali per l’attraversamento di della strada verso la pista ciclopedonale.

I soccorsi alla 59enne investita

In via Wagner sono accorse l’Automedica e l’ambulanza di Seregno Soccorso del 118 per prestare le prime cure al pedone 59enne, che vive non lontana dal punto dove si è verificato il sinistro. Alla Porada sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale, titolare dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica della collisione. Alla guida della Volkswagen Golf c’era un uomo, rimasto illeso. Un paio di automobilisti in transito hanno assistito all’investimento e ne hanno riferito agli agenti della Polizia locale.

Il pedone ricoverato all’ospedale

La 59enne, dopo le prime cure sulla strada a ridosso del parco, è stata poi trasportata all’ospedale per un politrauma in codice giallo, lo stesso con cui sono stati attivati i mezzi di soccorso del 118. Alcuni residenti hanno sottolineato la pericolosità dell’attraverso pedonale, non distante dalla rotatoria fra le vie Wagner e Porada, in una zona molto frequentata da ciclisti e runner diretti al parco 2 Giugno alla Porada. Non è la prima volta che si registra un incidente sulla strada lungo il parco.