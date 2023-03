Investita a Desio sulle strisce pedonali, 33enne soccorsa in codice rosso e trasportata al San Gerardo di Monza. E' accaduto intorno alle 16 in via Diaz, poco dopo l'incrocio semaforico.

Investita sulle strisce pedonali, 33enne ricoverata al San Gerardo

La richiesta di intervento al servizio di emergenza urgenza è delle 16.01. Rosso il codice con cui è stato attivato l'arrivo dei soccorritori. In via Diaz si sono portate l'automedica e la Croce Bianca di Cesano Maderno, oltre alla Polizia Locale cittadina per ricostruire la dinamica e i rilievi di rito. A quanto risulta una 33enne di Lesmo è stata investita sulle strisce pedonali da una Fiat Punto guidata da un desiano di 84 anni che procedeva verso via Milano.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito

In un primo tempo le condizioni della 33enne di Lesmo investita sulle strisce pedonali sembravano piuttosto serie, solo una volta prestate le prime cure sul posto, fortunatamente si sono rivelate meno gravi. In ogni caso, per tutti gli accertamenti la 33enne è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivata in codice giallo. Intanto gli agenti intervenuti hanno raccolto testimonianze e tutti gli elementi utili a definire dinamica e responsabilità.