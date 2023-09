Investita da un autobus a Limbiate, grave insegnante di 35 anni. L'incidente è avvenuto ieri alle 18,30 in viale Dei Mille, poco prima una donna precipitata in viale Piave

Grave incidente in viale Dei Mille a Limbiate: una donna di 35 anni, insegnante in una scuola della città, è stata investita da un autobus di linea mentre attraversava la strada all'altezza del supermercato U2. Il terribile impatto è avvenuto intorno alle 18,30 di ieri, mercoledì 27 settembre: per soccorrere la donna si sono precipitate sul posto un'ambulanza e l'auto medica.

L'esatta dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale giunta in viale Dei Mille per i rilievi del caso e per disciplinare il traffico particolarmente intenso all'ora di punto in un'arteria nevralgica del centro cittadino. Stabilizzate le condizioni della 35enne, i sanitari l'hanno accompagnata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dove è stata ricoverata in gravi condizioni.

Donna precipitata in viale Piave

Ieri pomeriggio, un paio d'ore prima dell'incidente in viale Piave, un altro grave episodio ha scosso il centro cittadino. Una donna è precipitata dalla finestra del secondo piano di un'abitazione: si tratterebbe di un gesto volontario. Per soccorrerla è arrivato anche l'elicottero e i medici si sono calati con il verricello per prestare le prime cure alla donna che è stata poi accompagnata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni. La strada è stata chiusa per agevolare le operazioni di soccorso, paralizzando il traffico nella zona.