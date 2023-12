Investita da un camion, paura per una 49enne

Travolta da un camion mentre attraversava. Si è temuto in un primo momento per la vita di una donna protagonista, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 dicembre, di un incidente avvenuto ad Agrate.

L'incidente a due passi dalla stazione dei carabinieri

L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 a pochi metri dalla stazione cittadina dei carabinieri, i primi ad intervenire sul posto per prestare soccorso ed effettuare i rilievi.

Una donna di 49 anni di Agrate investita da un autocarro

Secondo quanto ricostruito, la donna, un'agratese di 49 anni, stava attraversando in un punto molto traffico, pare portando anche alcune borse della spesa. In quel momento da via Lecco diretto verso il cimitero stava sopraggiungendo un autocarro. Il conducente non si è accorto della donna (ai carabinieri il compito, anche con l'ausilio di alcune immagini delle videocamere della zona, di ricostruire l'esatta dinamica e le responsabilità) centrandola in pieno e sbalzandola a terra ad alcuni metri di distanza dal punto d'impatto.

In un primo momento si è temuto il peggio

Le condizioni della 49enne di agratese sono apparse in un primo momento molto gravi. Oltre ai militari sul posto sono giunte un'automedica, un'ambulanza in codice rosso.

Sottoposta ad intervento chirurgico, è in prognosi riservata

I sanitari si sono subito adoperati per stabilizzare le condizioni della donna. Fortunatamente il quadro è poi diventato meno critico di quanto apparso in un primo momento. La 49enne è stata quindi trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Qui in serata è stata sottoposta ad intervento chirurgico. E' comunque ricoverata in terapia intensiva; la prognosi è riservata.

Il conducente dell'autocarro è risultato negativo all'alcol test.

La scena dell'incidente