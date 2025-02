Investita sulle strisce, paura per una 35enne

Stava attraversando sulle strisce pedonali probabilmente poco dopo essere scesa dal bus. Momenti di paura poco prima delle 7.30 di oggi, venerdì 14 febbraio, a Vimercate.

Donna investita sulle strisce

E' accaduto lungo via Milano, una delle strade di accesso al centro cittadino, particolarmente battuta nelle ore di punta. La donna, 35 anni, è stata centrata in pieno da una Peugeot che proveniva dal centro, all'altezza dell'intersezione con via Brianza, a pochi metri dalla fermata dell'autobus. La 35enne, cosciente, è rimasta stesa a terra in mezzo alla strada. Il conducente dell'auto ha allertato subito i soccorsi.

Strada bloccata, una decina di autobus fermi

Nel frattempo in entrambi i sensi di marcia si sono formate lunghe code. Almeno una decina i bus, carichi di centinaia di studenti diretti in particolare verso il centro scolastico Omnicomprensivo o da poco partiti dalla stazione di piazza Marconi che sono rimasti bloccati per diversi minuti, fino all'arrivo dell'ambulanza intervenuta in codice giallo. I sanitari hanno assistito la 35enne e l'hanno poi trasferita all'ospedale cittadino.