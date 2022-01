I soccorsi

L'incidente è avvenuto in Largo Vela poco dopo le 21.

Notte tranquilla per i soccorritori brianzoli mentre nella serata di ieri sono stati effettuati tre diversi interventi di soccorso.

Investita una 15enne ad Arcore

Poco dopo le 21 ad Arcore c'è stato un investimento. Secondo quanto riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza l'incidente è avvenuto in Largo Vela e ad essere soccorsa è stata una 15enne. Sul posto sono intervenuti i volontari di Avps Vimercate assieme ad Carabinieri: la ragazzina è stata subito soccorsa e dopo le prime cure accompagnata al San Gerardo di Monza in codice giallo. Toccherà ora alle Forze dell'ordine chiarire con precisione la dinamica dell'incidente.

Incidente in Statale 36

Poco più tardi, sulla Statale 36 in direzione Nord, all'altezza di Seregno si è verificato un incidente la cui modalità al momento non è chiara. Quattro le persone soccorse: si tratta di due ragazzi di 19 anni, di un 34enne e di un 52enne.

Sul posto due ambulanze e la Polizia stradale di Milano. Le condizioni dei feriti, fortunatamente, non sono apparse gravi e le ambulanze sono ripartite verso gli ospedali di Monza e Desio in codice verde.

Monza, 48enne soccorsa per intossicazione etilica

Infine segnaliamo una donna di 48 anni soccorsa a Monza, in via Fiume, per intossicazione da alcol. Sul posto hanno operato i volontari della Croce bianca di Biassono: la 48enne è stata trasportata al San Gerardo in codice giallo.