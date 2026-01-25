Investito 19enne in monopattino, arriva l’elisoccorso. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 di oggi, domenica, sulla Comasina: il giovane portato al San Gerardo

E’ atterrato l’elisoccorso

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Violento scontro tra un furgone e un monopattino elettrico poco dopo le 17 di oggi, domenica 25 gennaio, lungo la Comasina, all’altezza dell’incrocio con via Garibaldi di Varedo, al confine con Limbiate. Dalla prima chiamata ai soccorsi le condizioni del giovane alla guida del monopattino, un 19enne residente a Nova Milanese, sembravano gravi, tanto che è stato attivato l’elisoccorso in codice rosso (atterrato nel campo vicino al supermercato Iperal).

Il giovane portato al San Gerardo

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Per fortuna, dopo i controlli medici sul posto, i sanitari hanno delineato un quadro meno preoccupante riducendo la prognosi a codice giallo e il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza da un’ambulanza della Croce Viola di Cesate

Le prime ricostruzioni della dinamica

Insieme ad ambulanza ed elisoccorso è intervenuta anche la Polizia Locale di Limbiate, dato che la chiamata al 112 indicava come luogo dell’incidente la vicina via Sardegna che si trova sul territorio di Limbiate. Dalle prime ricostruzioni, il monopattino arrivava da Paderno Dugnano e stava procedendo lungo corso Milano in direzione di Bovisio Masciago quando è stato colpito da un furgone condotto da un 51enne residente a Varedo che arrivava nel senso di marcia opposto e ha svoltato a sinistra in via Garibaldi. In seguito al forte impatto il giovane è stato sbalzato a terra.