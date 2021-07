Investito a Macherio: 63enne finisce in ospedale

Un uomo di 63 anni è finito in ospedale in condizioni serie dopo essere stato investito in via Volta a Macherio.

63enne investito a Macherio

L'incidente è avvenuto questa mattina, martedì 6 luglio, intorno alle 7.45. Secondo quanto riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza sul posto si sono portati i volontari della Croce verde lissonese, l'automedica e i Carabinieri, impegnati nei rilievi del sinistro.

Il 63enne è stato assistito e medicato sul posto: le sue condizioni sono risultate serie ma fortunatamente non gravissime. Al termine degli accertamenti medici è stato portato in ospedale in codice giallo.