Investito al passaggio a livello a Meda, le condizioni del 13enne

Migliorano le condizioni del 13enne di Meda che giovedì pomeriggio era stato investito mentre era in sella alla sua bici. Inizialmente ricoverato in Terapia intensiva, fortunatamente è stato trasferito in reparto.

Investito mentre era in sella alla bici

Il 13enne, residente in città, intorno alle 14.40 di giovedì 1 agosto 2024 era stato travolto da un’auto all’incrocio tra via Indipendenza e viale Francia. In base a quanto ricostruito, parrebbe che il ragazzino stesse provenendo dal centro in sella alla sua bicicletta e abbia attraversato il passaggio a livello di corso Matteotti dopo che era entrato in funzione il segnale acustico che annuncia l’abbassamento delle barriere.

Alla guida dell'auto un 44enne di Monza

Proprio in quel momento da via Pace, diretta in viale Francia, stava transitando una Ford condotta da un 44enne residente a Monza. L’automobilista, che era uscito poco prima dall’Istituto Auxologico, dove aveva accompagnato la compagna per una visita, ha dichiarato di essere passato con il semaforo verde e di essersi trovato il 13enne davanti all’improvviso, non riuscendo a evitarlo.

Allertato l'elisoccorso

A seguito del violento impatto contro il parabrezza dell’auto, il ragazzino è finito a terra e ha sbattuto la testa. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto, in codice rosso, è intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. Temendo per le condizioni del ragazzino, è stato allertato anche l’elisoccorso, atterrato in un campo nei pressi del cimitero.

Trasferito in codice rosso all'ospedale di Bergamo

Dopo le prime cure il 13enne, che ha riportato un trauma cranico ma è sempre rimasto cosciente, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva in prognosi riservata. Fortunatamente le sue condizioni sono migliorate e ieri, lunedì, è stato trasferito in reparto.