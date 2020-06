Investito bimbo di dieci anni, è grave. Il piccolo stava percorrendo via Oberdan a Nova Milanese in bicicletta, è stato portato al pronto soccorso in codice rosso

Investito bimbo di dieci anni, è grave

Grave incidente poco fa in via Oberdan, nella zona del mercato, a Nova Milanese. Alle 14,30 di oggi, lunedì 15 giugno, un’auto ha investito un bambino in bicicletta. Dalle primissime ricostruzioni dell’accaduto, il bambino di 10 anni si trovava in compagnia di alcuni amici, anche loro in bicicletta, quando, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, è avvenuto lo scontro con l’auto in transito, dove c’era alla guida un novese

Soccorsi in codice rosso

Nel violento urto con l’auto, il bambino ha sfondato il parabrezza. Le condizioni del piccolo sono sembrate subito gravi, tanto che i soccorsi si sono attivati in codice rosso. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza della Croce rossa di Cinisello Balsamo e l’auto medica. Il bambino era cosciente: dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari, la corsa in ospedale in codice rosso. Benché in condizioni gravi, non correrebbe pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia Locale che ha eseguito i rilievi del caso e ascoltato i testimoni per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente

SEGUONO AGGIORNAMENTI