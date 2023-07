Investito da un'auto sulle strisce pedonali: soccorso un 77enne

Attraversava sulle strisce pedonali di via Wagner, alla Porada di Seregno, quando è stato investito da un’auto.

Investito da un'auto sulle strisce pedonali

Soccorso dai volontari del 118 in codice rosso, un 77enne è stato trasportato all’ospedale di Desio in un più rassicurante codice verde, lievemente ferito. L’incidente è avvenuto questa mattinata, alle 10, in corrispondenza della rotatoria all’incrocio con via San Vitale. Al volante dell’auto, una Peugeot che procedeva a passo d’uomo, una 35enne residente a Lentate sul Seveso.

Il "volo" sul cofano dell'auto

In seguito all’urto, il 77enne è stato sbalzato sul cofano dell’auto. Una volta dato l’allarme, sul posto è arrivato il personale medico del 118 con l’ambulanza di Seregno Soccorso. Con i soccorritori anche gli agenti della Polizia locale, impegnati ora a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, al fine di individuare le responsabilità.