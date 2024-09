Investito dall'auto nel box di casa, muore 60enne

E' stato travolto dalla sua auto, che non gli ha lasciato scampo. Una morte terribile per un 60enne.

Tragedia a Vimercate, morto un 60enne

E' successo oggi, domenica 1 settembre, a Vimercate. Il tragico incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno nel cortile di un'abitazione lungo via Rota, la strada che dal centro città porta verso Oreno.

L'auto ha preso velocità lungo la discesa del box e lo ha schiacciato

L'uomo, un 60enne, sarebbe sceso dall'auto, un fuoristrada, probabilmente per chiudere la saracinesca del box. Non è chiaro se si sia dimenticato di inserire il freno a mano o se il meccanismo di blocco abbia avuto un malfunzionamento. L'auto si è messa in moto prendendo velocità lungo la discesa che porta al box. Quando il 60enne si è accorto di quanto stava accadendo era ormai troppo tardi.

L'allarme dato dalla moglie

Il fuoristrada lo ha centrato in pieno scaraventandolo a terra e schiacciandolo. A dare l'allarme è stata la moglie che era con lui.

Sul posto in pochi minuti si sono portati un'ambulanza in codice rosso, un'automedica e una pattuglia del Carabinieri della Compagnia di Vimercate.

E' morto poco dopo l'arrivo in ospedale

Le condizioni del 60enne sono apparse subito gravissime. I soccorritori hanno provato a rianimarlo e poi lo hanno trasferito al vicino ospedale cittadino dove però purtroppo, poco dopo, i medici ne hanno dichiarato il decesso.

Ai Carabinieri il compito di ricostruire l'esatta dinamica e capire cosa non ha funzionato.