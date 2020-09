Investito dalle fiamme mentre accende il barbecue. E’ accaduto questa mattina a Nova Milanese, in via per Incirano.

Investito dalle fiamme mentre accende il barbecue

Brutto incidente domestico questa mattina a Nova Milanese, intorno alle 8.15. Un uomo di 44 anni, intento ad accendere il barbecue di casa, è stato investito da un ritorno di fiamma ed è rimasto ferito in modo serio. In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il 44enne avrebbe riportato ustioni di secondo grado all’addome, a un braccio e a una gamba.

Dopo l’intervento degli operatori sanitari e le prime cure sul posto l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.

