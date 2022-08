Investito e ucciso un anziano, grave un motociclista

Tragedia alla vigilia di Ferragosto a Mariano Comense: è morto un anziano di Bovisio Masciago investito da una moto

L'incidente è avvenuto alle 12.15, in via per Arosio, all'altezza dell'agriturismo Varenna, lungo la Novedratese nel territorio di Mariano Comense. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, ma la dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri di Cantù, un uomo avrebbe attraversato la strada insieme al suo cane e sarebbe stato investito da una moto che arrivava da Arosio e viaggiava in direzione Mariano Comense. L'impatto è stato inevitabile e fatale

L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso: malgrado il disperato tentativo dei sanitari per l'uomo, 73 anni, residente a Bovisio Masciago, che si trovava in zona per una grigliata insieme alla famiglia, non c'è stato nulla da fare. Nell'impatto è morto anche il cane che portava con se.

Gravissime le condizioni del motocilista, un giovane di 33 anni che è stato trasportato in codice rosso, con l'elisoccorso partito da Como, all'ospedale Circolo di Varese. Nonostante la grande mobilitazione da parte dei soccorsi, non si registrano difficoltà alla viabilità dal momento che la strada, in questa domenica pre Ferragosto, è poco battuta.