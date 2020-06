Investito in bici a Limbiate, ad Arcore soccorsa una 18enne ubriaca SIRENE DI NOTTE

Investito in bici a Limbiate, ad Arcore soccorsa una 18enne ubriaca. Sono questi alcuni degli interventi degli operatori del 118 nella notte.

Investimento poco dopo la mezzanotte

Poco dopo la mezzanotte in via Francesco Crispi a Limbiate un 18enne in bicicletta è stato investito. Giallo il codice con cui è stato richiesto l’intervento del 118. Sul posto si è portata la Croce Bianca di Cesano. L’incidente si è rivelato meno grave del previsto perché il ragazzo non è poi stato trasportato in ospedale.

Ad Arcore soccorsa 18enne

Ad Arcore, in via Forlanini, una 18enne è stata soccorsa per una intossicazione etilica. Mancavano pochi minuti alla una quando al centralino del 118 è arrivata la chiamata, chiedendo di intervenire. Giallo il codice di uscita dei soccorritori. La ragazza è poi stata trasferita in codice verde al Pronto Soccorso di Vimercate.

A Desio 66enne condotto in ospedale

Numerosi gli interventi per malori in strada. Alla una e un quarto in piazzale Marconi a Vimercate si è sentito male un 35enne, che è poi stato trasportato in codice verde all’ospedale cittadino. Più tardi, alle 3.50, è stato soccorso un 35 in via Libero Grassi a Ornago, portato anche in questo caso in codice verde all’ospedale di Vimercate. Alle 5 a Desio in piazza Martiri di Fossili i sanitari della Croce Verde di Lissone sono intervenuti per soccorrere un 66enne, che è poi stato condotto all’ospedale San Gerardo di Monza. Alle 5.56 in via Roma a Carnate un 28enne, che ha accusato un malore, è stato trasferito al Pronto Soccorso del nosocomio di Vimercate.