Investito in via Stelvio, centauro di Limbiate perde un dito del piede. L’automobilista coinvolta nell’incidente si è allontanata senza prestare soccorsi. Identificata dalla Polizia locale, è stata denunciata per i reati previsti dall’articolo 189 del Codice della strada.

Dinamica ancora da chiarire

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente verificatosi lunedì 10 agosto in via Stelvio 24 a Limbiate e che ha visto coinvolti un centauro limbiatese di 34 anni e una donna al volante di una “Kia”. Lo scontro è avvenuto alla curva del “Laghettone”, in circostanze ancora al vaglio delle Forze dell’ordine. Dalle prime informazioni pare che i due mezzi si siano scontrati lateralmente. Ad avere la peggio è stato il centauro limbiatese, finito rovinosamente a terra: trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, ha subìto l’amputazione di un mignolo del piede. La donna al volante della “Kia”, invece, si è allontanata senza prestare soccorso. Identificata dalla Polizia locale, è stata quindi denunciata per i reati previsti dall’articolo 189 del Codice della strada, per non aver prestato i soccorsi ed essersi allontanata dal luogo del sinistro e per il reato previsto dall’articolo 590 del Codice penale, in quanto causa di lesioni personali. Immediato anche il ritiro della patente di guida.

