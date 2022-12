Investito lungo la Provinciale, morto il titolare di una trattoria di Carnate

Non ce l'ha fatta Vincenzo Chionna, l'uomo investito lungo la Provinciale a Missaglia nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 27 dicembre 2022. Il 44enne, titolare dell'Antica Trattoria del Borgo di Carnate, è deceduto all'arrivo in ospedale: troppo gravi le ferite riportate nello scontro con l'auto che procedeva in direzione di Monticello.

Investito, è morto il 44enne

Stando alla ricostruzione dei fatti, Chionna, residente a Missagli ma molto conosciuto anche a Carnate per via della trattoria di via Barassi gestita insieme ai familiari, stava attraversando la Provinciale insieme al suo cane nei pressi del vivaio lungo la Sp54 a Missaglia quando un automobilista che procedeva verso Monticello lo ha travolto. La caduta sull'asfalto è stata violentissima e le condizioni del ferito sono sembrate sin da subito gravissime. Alcuni testimoni e passanti hanno chiamato i soccorsi e nel frattempo hanno tentato di rianimarlo.

Morto anche il cane

Sul posto sono sopraggiunti dopo alcuni minuti i Carabinieri, l'automedica e un'autoambulanza della Croce Rossa di Olgiate Molgora in codice rosso. Nel vicino campo di calcio è atterrato anche l'elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimare il 44enne è risultato purtroppo vano. All'arrivo in ospedale, è deceduto. Anche il suo cane husky ha perso la vita nell'impatto con l'auto. Sotto shock l'investitore.