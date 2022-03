Desio

E' successo in via Ferravilla, sul posto anche l'automedica.

Investito mentre attraversa sulle strisce, 67enne in prognosi riservata. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, in via Ferravilla, a Desio.

Investito, 67enne in gravi condizioni

E' grave un 67enne residente nella zona in cui è stato investito. Ancora al vaglio della Polizia Locale la dinamica dell'incidente che si è verificato tra via Ferravilla e via Rovani nel tardo pomeriggio di ieri, 2 marzo. Un desiano di 67 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. A quanto pare con lui c'era il cane. La richiesta di intervento risale a poco dopo le 18.30. Giallo il codice con cui i soccorritori del servizio di emergenza si sono portati in via Ferravilla.

E' ricoverato in Neurorianimazione

A quanto risulta da una prima ricostruzione un 50enne di Desio alla guida di un'auto di marca Nissan, che si stava dirigendo verso il centro della città, ha investito il 67enne. Ancora da capire le cause. Sul posto si è portata anche l'automedica. Purtroppo le condizioni dell'anziano si sono rivelate più gravi di quanto sembrasse in un primo momento. Trasportato in ospedale, al San Gerardo di Monza, in codice rosso, si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurorianimazione.