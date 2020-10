Investito quindicenne in bicicletta, trasportato al San Gerardo

Incidente intorno alle 14.30 in via San Bartolomeo a Villanova di Bernareggio dove è stato investito un quindicenne trasportato in codice giallo in ospedale a Monza.

Investito un quindicenne da un’automobile

Il giovane si trovava a bordo della sua bicicletta quando un automobilista lo ha colpito con il proprio mezzo e fatto cadere a terra. L’incidente è avvenuto a pochi metri dall’ingresso dell’oratorio e dalla scuola primaria della frazione di Bernareggio. L’uomo che si trovava a bordo del mezzo ha fermato subito la sua corsa ed è sceso a portare i primi soccorsi al giovane, chiamando l’ambulanza. Sul posto è arrivata anche la Polizia locale di Bernareggio che ha effettuato i primi rilievi e deviato il traffico di passaggio.

Il trasporto in ambulanza a Monza

Soccorso in codice giallo, il giovane è stato prima medicato sul posto: sul volto del sangue che gli colava dalla testa. Successivamente è stato caricato a bordo dell’ambulanza e portato all’ospedale San Gerardo di Monza. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando gli uomini della Polizia locale, per risalire alla causa dell’impatto. Il giovane si trova ora sotto osservazione nel nosocomio di Monza.

