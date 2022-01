Seregno

Pedone investito alla rotatoria di via Stoppani a Seregno. L'incidente alle 8.10, ferito un 41enne urtato da una utilitaria. Sul posto il personale del 118 di Seregno Soccorso e la Polizia Locale.

Investito pedone in via Stoppani

Incidente pochi minuti dopo le 8 di oggi, giovedì 13 gennaio, alla rotatoria di via Stoppani a Seregno. Ferito un 41enne, urtato da una utilitaria mentre attraversava la strada. Il pedone è stato raggiunto e assistito dal personale del 118 a bordo dell'ambulanza di Seregno Soccorso, in seguito il trasporto in ospedale. Le sue condizioni, fortunatamente, non erano gravi.

I rilievi della Polizia Locale

Sul posto anche due pattuglie della Polizia Locale per i rilievi del sinistro e per regolare il traffico, molto intenso in prima mattinata. Il tratto di strada è stato chiuso al transito durante i soccorsi: il flusso veicolare proveniente da via Verdi è stato deviato da via Stoppani in via San Vitale. Secondo le prime informazioni raccolte, il pedone 41enne attraversava via Stoppani all'altezza delle strisce pedonali in direzione del centro cittadino quando è stato investito da una Volkswagen Polo, proveniente dalla periferia.