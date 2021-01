Investito mentre attraversa la strada FOTO

Giovane di 18 anni investito da un’auto mentre attraversa via Wagner a Seregno. Sul posto Automedica, ambulanza e Polizia locale per i rilievi.

Investito mentre attraversa la strada

Incidente intorno alle 17.40 di giovedì 7 gennaio in via Wagner, in zona Porada, nel quartiere Ceredo di Seregno. Un ragazzo di 18 anni, compiuti nel dicembre scorso, è stato investito da una Citroen C3 Picasso guidata da un seregnese, che viaggiava in direzione del centro cittadino. L’impatto mentre il ragazzo, che vive a Perticato di Mariano Comense, si apprestava ad attraversare la strada per raggiungere il parcheggio accanto al campo sportivo del Ceredo.

I soccorsi del personale del 118

In via Wagner sono giunte l’Automedica e l’ambulanza della Croce verde lissonese per prestare i soccorsi al neo maggiorenne, rimasto cosciente dopo il violento urto con il veicolo. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale per i rilievi dell’incidente e per regolare il traffico, molto intenso in quel momento del pomeriggio.

Indagini in corso sull’incidente

Il 18enne, dopo le cure in ambulanza, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. A seguito dell’impatto con l’auto, avrebbe rimediato un trauma cranico e ferite al volto. Resta da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Il 18enne, che era in compagnia di un amico, si apprestava ad attraversare la strada spingendo a mano la bicicletta e avrebbe fatto un segno al momento di impegnare la carreggiata. Secondo l’automobilista, la vettura avrebbe urtato il velocipede che poi sarebbe finito contro il pedone.

