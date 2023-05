Investito sulla Provinciale, gravissimo 31enne di Cesano Maderno

Investito nella zona industriale di Pozzuolo Martesana, un uomo di 31 anni di Cesano Maderno è in ospedale in condizioni critiche.

Investito sulla Provinciale, gravissimo 31enne

E' stato investito intorno alle 6.30 di oggi, venerdì 5 maggio 2023, mentre si trovava sulla Sp103 nella zona industriale al confine con Inzago e ora è lotta tra la vita e la morte. E' stato trasportato in elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale di Niguarda a Milano.

Trasportato in elisoccorso al Niguarda di Milano

Data la gravità della situazione sul posto si sono precipitati, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Pioltello, che hanno effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità, l'ambulanza, l'automedica e, appunto, l'elisoccorso. L'uomo è stato ricoverato in condizioni gravissime.

Stava attraversando la strada insieme ai colleghi

Da una prima ricostruzione sembra che la vittima, un marocchino, celibe, muratore, stesse attraversando la strada a piedi insieme ad altri colleghi di lavoro per raggiungere il bar all'interno della vicina stazione di servizio. In quel momento è sopraggiunto un furgone Renault Master condotto da un trentanovenne del Bangladesh, residente a Milano. Per motivi ancora da accertare il conducente non si è accorto della presenza del pedone e lo ha travolto.