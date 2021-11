Limbiate

Investito sulla Saronno-Monza, grave ciclista di 52 anni

E' stato accompagnato al Pronto soccorso in codice rosso il 52enne in bicicletta investito da un'auto sulla Saronno-Monza. E' successo alle 6,40 di questa mattina, venerdì 19 novembre. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'As Hotel, a Limbiate, vicino allo svincolo con la Nazionale Dei Giovi.

Ambulanza e Carabinieri

I soccorsi sono stati allertati in codice giallo ma una volta giunti sul posto i sanitari della Croce Rossa di Paderno Dugnano e dell'auto medica, hanno constatato che le condizioni del ferito erano più gravi del previsto. Quindi la corsa all'ospedale San Gerardo in codice rosso. In fase di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto, per irilievi del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Desio.