Investito sulle strisce pedonali, bimbo di un anno vola dal passeggino

L'impatto e poi il volo dal passeggino, sull'asfalto. Momenti di autentico terrore quelli vissuti nella mattinata di ieri, martedì 28 maggio, a Vimercate.

L'incidente a pochi metri da casa

Protagonista, suo malgrado, un bimbo che proprio nei giorni scorsi ha compiuto un anno. E' accaduto attorno alle 9.30 lungo via Cadorna. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale intervenuta sul posto, la mamma, una 30enne residente in città a poche decine di metri dal punto dell'incidente, dopo aver lasciato l'abitazione si è incamminata lungo via Cadorna, in direzione del centro, con il bimbo di un anno nel passeggino.

La dinamica

Giunta all'altezza del civico 40, si è portata sulle strisce pedonali per attraversare. In quel momento dal centro verso Ruginello stava sopraggiungendo un'auto, condotta da un 72enne, anch'egli residente in città. Appena la donna ha messo piede sulle strisce, il passeggino davanti a lei è stato centrato dall'auto.

Il bimbo ha picchiato il capo sull'asfalto

Il passeggino si è quindi ribaltato e il piccolo è finito rovinosamente sull'asfalto battendo il capo. La madre, incolume ma sotto shock, ha comunque avuto la prontezza di prendere il piccolo tra le braccia. Subito è scattata la macchina dei soccorsi. Poco dopo sul posto, oltre alla Polizia locale, sono giunte un'automedica e un'ambulanza in codice rosso.

I soccorsi

I sanitari si sono subito presi cura del piccolo che non ha comunque mai perso conoscenza. Le sue condizioni sono apparse meno serie di quanto si era temuto in un primo momento. E' stato quindi trasferito in codice giallo in ospedale dove è stato trattenuto in osservazione.