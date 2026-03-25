L'incidente è avvenuto lungo la Sp2, sul posto un'ambulanza e gli uomini del corpo di Polizia Locale Brianza Est

Attimi di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo per l’investimento di un ragazzino di 14 in bicicletta a Bellusco.

Investito sulle strisce pedonali, paura per un 14enne

L’allarme è scattato una manciata di minuti dopo le ore 8 quando il ragazzo in sella alla sua bici stava attraversando sulle strisce pedonali della rotatoria lungo la Sp2 (quella all’incrocio con via per Ornago) per raggiungere il centro di Bellusco, quando un’automobile che stava transitando sulla strada provinciale in direzione Busnago lo ha colpito.

Al momento la dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita precisamente, dunque non è ancora dato sapersi come i due mezzi siano arrivati all’impatto. Forse una distrazione, forse la visibilità ridotta, fatto sta che il 14enne è stato sbalzato dalla bicicletta.

L’intervento dei soccorsi

Immediata la chiamata ai soccorsi che ha portato sul posto un’ambulanza in codice giallo e gli uomini del Corpo di Polizia Locale Brianza Est. Mentre il personale medico ha subito preso in carico il ragazzino, prestandogli le prime cure, i ghisa guidati dal comandante Alessandro Benedetti hanno iniziato a raccogliere le testimonianze per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e rilevare il sinistro.

Una volta prestati i primi soccorsi al 14enne, il ragazzo è stato poi caricato sull’ambulanza diretta in codice verde all’ospedale di Vimercate.