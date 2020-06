Investito un bambino, arriva l’automedica

Grave investimento di un bambino a Mezzago: sul posto sono giunte un’ambulanza e un’automedica

Aggiornamento delle 17.05

Le condizioni del bambino investito sono fortunatamente risultate meno gravi di quanto ipotizzato inizialmente e l’intervento è stato declassato in codice giallo.

Bambino investito

L’incidente è avvenuto poco poco dopo le 16 in via Concordia, a Mezzago. Secondo quanto ricostruito finora dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, un bambino di 11 anni è stato investito da un’automobile. Un urto violento che ha fatto scattare l’allarme in codice rosso tanto che a Mezzago sono in arrivo non solo l’ambulanza, ma anche l’automedica: la missione è ancora in corso. Sul posto anche la Polizia Locale di Mezzago

