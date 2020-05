“Io riapro sicuro”, dalla Regione contributi fino a 25.000 euro. Un aiuto alle micro e piccole imprese lombarde per riaprire in sicurezza, un bando promosso con le Camere di Commercio.

“Io riapro sicuro”

Dal 28 maggio saranno aperte le domande al bando “Safe Working – Io riapro sicuro” di Regione Lombardia e delle Camere di Commercio, che prevede contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde. Nel merito è intervenuto il vice capogruppo della Lega al Pirellone, il brianzolo Andrea Monti.

“Sostenere le aziende lombarde per una riapertura in sicurezza – spiega Monti – rientra fra le priorità di Regione Lombardia. Per questa ragione il bando “Io riapro sicuro”, che mette a disposizione 19 milioni e 180 mila euro complessivi, rappresenta un forte valore aggiunto per le nostre attività produttive”.

L’intervento è finalizzato a sostenere le micro e piccole imprese lombarde, oggetto di chiusura obbligatoria a causa del Covid-19, al fine di adottare misure adeguate alla ripresa in sicurezza delle attività, nell’ottica di tutelare i lavoratori, i fornitori e i clienti.

Nel concreto l’agevolazione costituisce in un contributo a fondo perduto fino al 60% delle spese ammissibili per le piccole imprese e fino al 70% per le micro imprese, nel limite massimo di 25 mila euro a richiedente e per un intervento minimo di 2.000 euro.

Con questi fondi si potranno acquistare macchinari per la sanificazione degli ambienti, strumenti di aerazione, strumenti di igienizzazione per clienti e utenti, strumenti di protezione individuale, interventi strutturali atti a garantire il distanziamento sociale, acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura corporea e interventi di formazione sulle prescrizioni e i nuovi protocolli per la sicurezza sanitaria. Le domande potranno essere presentata per via telematica a Unioncamere Lombardia a partire dal 28 maggio e fino al 10 novembre del 2020.

“Con questo contributo la Regione punta a sostenere le aziende nella difficile fase che stanno vivendo, nella consapevolezza di come l’adeguamento alle nuove norme comporti anche una spesa di tipo economico. Si tratta di uno dei numerosi bandi – conclude Andrea Monti – messi a disposizione dei lombardi, per cercare di aiutare e favorire la ripresa, oggi più che mai necessaria”.

