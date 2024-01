Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Desio, unitamente ai Carabinieri del NAS di Milano e al personale del Gruppo Antifrode della Agenzia delle Dogane e Monopoli di Milano, hanno effettuato dei controlli presso alcuni locali commerciali della zona muniti di narghilè, riscontrando irregolarità varie.

Irregolarità in un circolo fornito di narghilè: scattano sanzione e sequestro dei prodotti

In particolare all’interno di un circolo privato è stata riscontrata l’assenza della prevista autorizzazione a mezzo di patentino per la vendita di melassa per narghilè, rilevando inoltre che il tabacco e la stessa melassa rinvenuti nei magazzini del locale fossero privi di riferimenti o tasselli di Stato. Il locale mancava anche di licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle Dogane per la somministrazione di bevande alcoliche e non si presentava in regola con le previste norme igienico sanitarie.

A seguito delle violazioni accertate venivano elevate sanzioni per un totale di circa 11.000,00 euro e sottoposti a sequestro amministrativo 2 kg di prodotti, del tipo melassa e tabacco, destinati ad essere fumati con narghilè. L’attività di controllo si è conclusa con il rinvenimento e contestuale sequestro a carico di ignoti di 6 grammi complessivi di sostanza stupefacente, rispettivamente 3 di cocaina e 3 di hashish.

In considerazione delle infrazioni rilevate, i Carabinieri interessavano le competenti autorità per il ritiro le valutazioni inerenti la licenza.