Cesano Maderno

Passati in rassegna uffici, spogliatoi e magazzini: "Un vero disastro" dice chi è alle prese con la conta dei danni.

Irruzione dei ladri al centro sportivo comunale di Cesano Maderno: "Un vero disastro" dicono dall'Associazione tennis mente il personale è intento a fare la conta dei danni.

Irruzione dei ladri al centro sportivo

I balordi entrati in azione nella notte tra sabato 19 e domenica 20 febbraio al centro sportivo comunale Mario Vaghi di Molinello hanno preso di mira gli uffici e gli spogliatoi dell'Associazione tennis, il magazzino dell’Arca Volley e le segreterie di Don Bosco Calcio e Ac Cesano. Ingenti i danni, ancora da quantificare; 200 euro, due computer e un televisore il bottino provvisorio (in attesa di verifiche ulteriori da parte delle varie associazioni sportive).

A soqquadro la sede del Tennis

I danni maggiori alla sede all'Associazione tennis, accanto ai campi da gioco: i furfanti hanno lanciato un tombino in ghisa contro la porta e vetro e, aperto il varco, si sono intrufolati. Una volta nell’ufficio segreteria e nella segreteria della scuola tennis, hanno rovistato ovunque e "hanno rubato un vecchio televisore e 200 euro in contanti, l'incasso del pomeriggio di sabato" spiega il consigliere del Direttivo e coordinatore della segreteria Emanuele Maffezzoni.

Porte sfondate a calci

Per passare da una stanza all'altra i balordi hanno tirato giù a calci le porte. Hanno messo sottosopra cassetti e armadi. "Un vero disastro" commenta amareggiato Maffezzoni. A soqquadro anche il magazzino dell’Arca Volley, dove sono riposte tute e divise.

Nella zona che ospita gli uffici delle due società di calcio i ladri sono entrati mandando in frantumi una finestra. Dal locale in uso al Don Bosco i balordi hanno rubato due computer. Indagano i Carabinieri della Tenenza, che sono intervenuti intorno alle 2 di domenica riuscendo a mettere in fuga i balordi.

Il servizio completo sul Giornale di Seregno in edicola da martedì 22 febbraio 2022.