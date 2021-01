Ispezioni e prove di carico sui ponti della SP13 e SP121, possibili disagi alla circolazione

Possibili disagi alla viabilità per ispezioni e prove di carico sui ponti della SP13 e SP121. Previsto senso unico alternato dall’11 al 15 gennaio.

Settimana prossima Ispezioni e prove di carico sui ponti della SP13 e SP121

La Provincia di Monza e della Brianza ha comunicato che sono state programmate delle ispezioni straordinarie con prove di carico statiche e rilievi dinamici relative ai ponti della SP13 e SP121. Le attività in oggetto sono programmate dal giorno 11 al giorno 15 gennaio.

Lo svolgimento in diurno delle attività di ispezione straordinaria nelle giornate sopra indicate comporterà, in generale, restringimenti di carreggiata con mantenimento di doppio senso di marcia lungo il tratto di SP121 soggiacente al ponte e istituzione di sensi unici alternati per le sole giornate e i momenti indispensabili a consentire l’esecuzione di indagini sperimentali nella mezzeria delle travi.

Si segnala inoltre che il giorno 11 gennaio dalle ore 8.00 alle 17.00 e fino al termine dei lavori è prevista l’istituzione di un senso unico alternato in via Archimede (Ponte a scavalco della SP13) per consentire la verifica degli elementi di appoggio (mensole in acciaio) posti sulle spalle del ponte.

L’intervento, previsto dal Piano di Manutenzione del ponte, richiederà anche la chiusura temporanea del tratto pedonale.

