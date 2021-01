Istituto comprensivo di Bellusco e Mezzago, ultimi giorni per iscriversi all’indirizzo musicale. Si tratta di un’occasione unica per gli studenti che si affacciano alle scuole medie dopo aver terminato il ciclo di studi delle elementari.

Lunedì 25 gennaio il termine ultimo

Si chiuderanno lunedì 25 gennaio 2021 le iscrizioni al prossimo anno scolastico nelle scuole di Bellusco e Mezzago. Una scadenza che riguarda anche l’indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo, che rappresenta una vera e propria eccellenza per tutto il territorio. Nella Provincia di Monza e Brianza, infatti, sono solo 13 gli istituti scolastici che possono vantare l’insegnamento gratuito di uno strumento. Si tratta di un’opportunità unica per avvicinarsi alla musica e imparare a suonare uno strumento senza alcun costo aggiuntivo per le famiglie. Le specialità insegnate sono differenti a seconda del Comune: a Bellusco gli studenti si concentreranno su fisarmonica, flauto traverso, tromba e violoncello, a Mezzago su clarinetto, percussioni, pianoforte e violino. L’obiettivo, perseguito nel corso degli anni, è stato quello di creare una vera e propria orchestra scolastica.

Tante soddisfazioni nel corso degli ultimi anni

Nel corso degli anni numerose sono state le occasioni in cui gli studenti-musicisti di Bellusco e Mezzago hanno partecipato a diverse manifestazioni pubbliche, mettendo in pratica quanto imparato sui banchi dell’istituto. Durante l’orario scolastico sono 3 le ore settimanali dedicate all’insegnamento degli strumenti musicali: 1 ora per la lezione individuale e 2 ore per quella di gruppo. Un progetto decisamente di alto livello, che si spera possa proseguire anche nel corso dei prossimi anni. Ovviamente nel corso degli ultimi mesi la pandemia ha scombussolato un po’ i piani delle scuole (non solo quelle di Bellusco e Mezzago): la speranza è che a partire dal prossimo anno scolastico l’istituto possa riprendere con il “normale” insegnamento in presenza. Tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul sito dell’Istituto di Bellusco e Mezzago.