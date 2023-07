Istituto Versari di Cesano Maderno inagibile, potrebbe non riaprire a settembre

Istituto Iris Versari di Cesano Maderno inagibile, potrebbe non riaprire a settembre. Controsoffitti crollati, banchi rovinati, acqua nelle aule: sopralluoghi dei tecnici della Provincia.

Danni all'Iris Versari

Controsoffitti crollati, aule e locali allagati, banchi inutilizzabili e la paura che non si riesca a entrare a scuola a inizio settembre. Tra gli edifici più colpiti dal violentissimo nubifragio che sì è abbattuto sulla Brianza c’è anche l’istituto di istruzione superiore Iris Versari che a settembre, con il nuovo anno scolastico, accoglierà oltre 1.300 studenti in arrivo da Cesano e Comuni vicini. I danni sono ingenti e ancora tutti da quantificare, come sottolinea la docente Maria Anzani, vicepreside:

"E’ entrata acqua dal tetto, che è finita nelle aule, nei corridoi e nei locali della segreteria. In più l’acqua è entrata anche nei seminterrati, in particolare nei locali dove ospitiamo alcuni laboratori – spiega – I pannelli del controsoffitto sono caduti, banchi e sedie sono stati danneggiati in modo irreparabile. Non abbiamo ancora quantificato i danni, ma certamente sono ingenti e ci saranno tanti lavori da fare nelle prossime settimane. Per fortuna è accaduto tutto mentre la scuola era chiusa e non era presente nessuno al suo interno. Almeno sono stati scongiurati feriti tra gli alunni e il personale scolastico".

Molti i banchi rovinati dall’acqua. In alcune aule e locali della segreteria tanti i danni a pareti e controsoffitti. Bisognerà quindi provvedere a riparare tetto, controsoffitti, sistemare i muri e le pavimentazioni e acquistare banchi, sedie e nuovo materiale scolastico.

Foto 1 di 6 Maltempo a Cesano Maderno: danni all'istituto Iris Versari. Controsoffitti crollati Maltempo a Cesano Maderno: danni all'istituto Iris Versari Foto 2 di 6 Maltempo a Cesano Maderno: danni all'istituto Iris Versari Foto 3 di 6 Maltempo a Cesano Maderno: danni all'istituto Iris Versari Foto 4 di 6 Maltempo a Cesano Maderno: danni all'istituto Iris Versari Foto 5 di 6 Maltempo a Cesano Maderno: danni all'istituto Iris Versari Foto 6 di 6 Maltempo a Cesano Maderno: danni all'istituto Iris Versari

Provincia allertata: tecnici sul posto

E' stata subito allertata la Provincia, che la mattina di sabato 22 luglio ha inviato a scuola i propri tecnici per i primi sopralluoghi. Sul posto, inoltre, anche la Protezione Civile di Cesano Maderno e il sindaco Gianpiero Bocca. I tecnici della Provincia hanno eseguito nuovi controlli anche lunedì 24, anche se in serata il maltempo si è ripresentato. Ora, con agosto davanti, sarà una corsa contro il tempo per cercare di poter riaprire le porte della scuola al 1 settembre, quando sono previsti gli esami di riparazione. Una missione certamente non facile.

"Avevamo in programma nelle prossime settimane anche alcuni lavori che stavamo attuando grazie ai fondi del Pnrr – sottolinea la vicepreside Maria Anzani – In particolare erano previsti interventi relativi ad alcune aule che dovevano essere adibite a laboratori. Speriamo che tutto si possa risolvere nei tempi necessari, così da poter aprire le porte della scuola ad inizio settembre per gli esami. Con il nuovo anno dovremo accogliere oltre 1.300 studenti".

Le porte del Versari nel frattempo restano chiuse: nell’istituto di via Calabria possono entrare solo i tecnici e gli addetti ai lavori, con la speranza che gli interventi possano avvenire quanto prima. Sarà una corsa contro il tempo per fare in modo che gli alunni riescano, per la data prestabilita, a varcare le porte dell’istituto.