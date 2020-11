Iva Zanicchi ha il Covid “Sto bene, non ho perso l’allegria. Ma stiamo attenti!”. La cantante che abita a Lesmo con il compagno è positiva da tre giorni.

“Ciao cari amici. Eccomi qua, ve lo dico: ho il Coronavirus”. Inizia così il messaggio video che Iva Zanicchi ha voluto condividere con tutti i suoi followers sul suo profilo Instagram nella giornata di ieri, giovedì 5 novembre. La celebre cantante, che come risaputo vive a Lesmo, da tre giorni è risultata positiva al Covid-19 ed è quindi in isolamento assieme ai suoi familiari.

“Non c’è niente di male a dirlo, ho il Coronavirus. Sono positiva e anche in casa indosso guanti e mascherina. Va beh, non ho perso neanche l’allegria!”. “Faccio questo messaggino – prosegue la Zanicchi – perché per sbaglio è apparso un mio piccolo video su Facebook, l’avevo mandato a Pippi (il compagno, ndr) e non so come, è partito. Tanto vale che ve lo dica ma non c’è niente di male. L’Italia è piena e occorre stare attenti. Ovviamente non esco più di casa e nemmeno i miei familiari. Purtroppo l’ho attaccato anche a una mia sorella. Pippi invece dice che si sente bene” – conclude la cantante.