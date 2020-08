Primo premio come migliore interprete per la limbiatese Jenny De Nucci. Il riconoscimento è arrivato a Crotone, al Calabria movie international short film festival.

Jenny De Nucci premiata come migliore attrice

La giovane attrice di tante fiction, diventata un volto amico del grande pubblico con il reality Il Collegio a cui ha partecipato nel 2016, è stata premiata per l’interpretazione, da protagonista, in “Happy Birthday”, cortometraggio prodotto da RaiCinema presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

“Un’emozione fortissima”

Un’emozione fortissima per la ventenne attrice, scrittrice e influencer che è nel cast della seguitissima fiction Rai “Un passo dal cielo”(attualmente è sul set delle riprese della prossima stagione, la sesta). L’ha detto lei stessa in un post sulla sua pagina Facebook: “Ieri è stato un giorno molto speciale, ho vinto il mio primo premio come miglior attrice per il corto Happy Birthday per la regia di Lorenzo Giovenga, che ringrazio con tutto il cuore per la passione e l’amore che trasmette ai suoi attori in scena ma anche davanti a un caffè”. Quindi il ringraziamento a tutti i componenti della “squadra, una famiglia dal primo giorno di riprese fino ad oggi”.

Nel cast Fortunato Cerlino e Achille Lauro

Con Fortunato Cerlino (il don Pietro Savastano di Gomorra) e Achille Lauro, “Happy Birthday” è un corto di grande impatto, ideato per utenti di piattaforme diverse, che tratta il delicato tema dell’isolamento sociale, identificato con il termine giapponese “hikikomori”, sempre più diffuso tra i giovani e i giovanissimi.