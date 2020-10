Kangourou di matematica, Rebecca fa onore a Carate

Una studentessa di Carate Brianza si è classificata seconda alle gare nazionali del Kangourou di matematica.

Rebecca Dell’Orto, genietto di Carate Brianza

Solo per un soffio non ha conquistato il quarto titolo di campionessa italiana di categoria alle gare nazionali di matematica organizzate da Kangourou Italia in collaborazione con il dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di Milano.

La caratese Rebecca Dell’Orto, da settembre studentessa del liceo di Scienze applicate all’istituto superiore «Leonardo Da Vinci», si è classificata seconda domenica scorsa a Cervia gareggiando nella categoria Cadet (quella riservata agli alunni di terza media) dove si era iscritta lo scorso anno e per la quale aveva superato le selezioni.

Davanti a lei, tra i 22 finalisti ammessi alla finale, sono Lorenzo Degli Atti, uno studente dell’istituto comprensivo statale di Lequile in provincia di Lecce.

Una gara difficile e selettiva, che ha messo a dura prova i ragazzi. Per Rebecca la soddisfazione della medaglia d’argento e la certezza di un talento e di una predisposizione naturale per i numeri: nel suo palmares alle gare del Kangourou Italia brillano le vittorie e i tre titoli nazionali conquistati nel 2016, nel 2017 e nel 2019.

Nel 2017 Rebecca Dell’Orto aveva conquistato anche il titolo nazionale di squadra insieme a sei compagni dell’istituto comprensivo Romagnosi per la categoria Ecolier. Il gruppo ribattezzato per l’occasione Carate Kids era composto da Maria Luisa Cioffi, Gabriele Depalma, Veronica Guarisco, Ioana Roberta Naftanaila, Lorenzo Santi e Stefano Zadnich. I sette studenti avevano letteralmente messo in fila tutti gli avversari conquistando l’ambita coppa e il plauso della giuria.

